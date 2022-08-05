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"الأوقاف" تفتتح اليوم 12 مسجدا فى 7 محافظات

الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 12 مسجدا فى 7 محافظات مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 77 مسجدًا، منها 64 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة اليوم.
 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها فى كل محافظة:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. النور- أكياد دجوى - برشوم
2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق
مديرية أوقاف المنوفية
3. الأربعين – الرملة – أشمون
4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم
5. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء
مديرية أوقاف المنيا
6. عمر بن الخطاب – كوم النور – بنى موسى – أبو قرقاص
7. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط
8. الرحمن الجبارتى - صفط اللبن
مديرية أوقاف الغربية
9. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود
مديرية أوقاف الجيزة
10. أبو سالم – قرية السعودية – العياط
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف البحيرة 
1. صيدناوى الكبرى – سيدى غازى – كفر الدوار 
مديرية أوقاف القاهرة
2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر
 
فى سياق متصل تواصل وزارة الأوقاف تعاونها مع الأزهر الشريف، لإرسال القوافل الدعوية المشتركة، حيث تنظم الوزارة اليوم قافلتين دعويتين إلى محافظتى سوهاج والمنوفية، تضم كل قافلة 10 علماء "5 علماء من الأوقاف، و5 علماء من الأزهر الشريف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "دروس من الهجرة النبوية".

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