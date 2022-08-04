الأوقاف تنتهى اليوم من توزيع 60 طنا من لحوم الأضاحى بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

تنتهى وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، من توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، ضمن خطة توزيع 60 طنًا من اللحوم بدأت الجمعة الماضية، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.

وبدأت وزارة الأوقاف، توزيع 60 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى الجمعة الماضية وحتى اليوم الخميس، كدفعة ثالثة وذلك بمحافظات: "القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - الغربية - بنى سويف - الدقهلية - القليوبية - المنيا - الفيوم - البحيرة - المنوفية - كفر الشيخ - الشرقية - الإسماعيلية - أسيوط - قنا - سوهاج - شمال سيناء - أسوان - الأقصر - السويس - جنوب سيناء".

وبعد الانتهاء من خطة توزيع اللحوم الأسبوع الجارى، يبلغ إجمالى ما تم توزيعه 205 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.

وشددت الوزارة على القائمين على عملية التوزيع فى كل محافظة، بعدم تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، والاكتفاء بالصور التوثيقية لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع، وإعطاء لحوم صكوك الأضاحى للمستحقين، والحفاظ على كرامة الآخذ وإعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأى نوع من التصوير أو الحرج، والوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، قائلة: "لنؤدى جميعا الأمانة التى تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا".