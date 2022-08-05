الأمم المتحدة: 58 ألف طن من الذرة تغادر الموانئ الأوكرانية

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ذكرت منظمة الأمم المتحدة، أن مركز التنسيق المشترك المخول بالإشراف على عملية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، قدم الإذن اليوم /الجمعة/ لثلاث سفن تحمل حوالي 58 ألف طن من الذرة بالمغادرة من ميناء كورونومورسك وميناء أوديسا، حيث ستتوجه السفن إلى منطقة التفتيش بالقرب من إسطنبول وبعدها تتوجه إلى وجهاتها النهائية، حيث ستكون إحداها إلى تركيا والأخرى إلى إيرلندا والثالثة إلى المملكة المتحدة.

وأشارت - في بيان وزعته في جنيف - إلى أن مركز التنسيق المشترك قدم الإذن لهذه السفن لاختبار العمليات متعددة السفن في الممر، مضيفة أنه تم تعديل الممر للسماح بمرور السفن بشكل أكثر كفاءة مع الحفاظ على السلامة.

وأوضح البيان أن مركز التنسيق أقر بضرورة أن تغادر السفن التجارية العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ فبراير إلى وجهاتها المحددة مسبقا وحيث ستحرر حركتهم مساحة رصيف مهمة لمزيد من السفن الوافدة للدخول وحمل الطعام إلى الأسواق العالمية بما يتماشى مع مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن مركز التنسيق المشترك، ووفقا للإجراءات المتفق عليها يقوم المشاركون فيه بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، كما سيستمر في مراقبة الممر الآمن للسفن عبر الممر البحري الإنساني عن كثب.