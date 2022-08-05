اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إيطاليا تخصص 3 ملايين يورو لدعم مصابي انفجار شاحنة الوقود جنوبي ليبيا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:03 م
إيطاليا تخصص 3 ملايين يورو لدعم مصابي انفجار شاحنة الوقود جنوبي ليبيا انفجار - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، تخصيص 3 ملايين يورو لتنفيذ تدخلات استثنائية وعاجلة لدعم عمليات الإنقاذ ومساعدة السكان المعنيين بشأن حادثة انفجار شاحنة نقل الوقود بمنطقة "الزوية" التابعة لمدينة أوباري جنوب ليبيا، والتي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت الحكومة الايطالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "اكي" أن مبادرة رئاسة الوزراء تمت بناء على اقتراح رئيس الحكومة ماريو دراجي وتتضمن تفعيل نظام عمليات الإنقاذ الصحي المركزي البعيد (Cross) للكشف عن الأسرة المتاحة على المستوى الوطني ووضع خطة تنظيمية مناسبة للنظام الصحي الوطني لنقل الجرحى إلى إيطاليا

 


انفجار شاحنة الوقود ليبيا

ليبيا

انفجار

انفجار شاحنة وقود ليبيا

انفجار شاحنة وقود

إيطاليا



الموضوعات المتعلقة

مصرف ليبيا المركزى: إجمالى الإيرادات 77.2 مليار دينار منذ بداية 2022

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:23 م

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. طائرة عسكرية تنقل مصابى انفجار "بنت بيه" من ليبيا للقاهرة للعلاج ..فيديو

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:21 م

ليبيا: حريق "بنت بية" سببه استخدام المواطنين بطارية كهربائية لتفريغ الوقود

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:11 ص

الخارجية التونسية تعرب عن تضامنها مع ليبيا فى حادث انفجار شاحنة وقود

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:44 ص

مصر تعزى فى ضحايا انفجار شاحنة وقود بـ"ليبيا"

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:48 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة