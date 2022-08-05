اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إكسترا نيوز: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد في قطاع غزة والعودة للتهدئة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:40 م
إكسترا نيوز: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد في قطاع غزة والعودة للتهدئة القصف الإسرائيلى على غزة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت قناة اكسترا نيوز، خبرا عادلا، نقلا عن مصادر مطلعة، بإن هناك اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد فى قطاع غزة والعودة مرة أخرى إلى التهدئة.

 

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في "برج فلسطين" في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخارى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.

قطاع غزة

التهدئة في قطاع غزة

السلطات المصرية

مصر

غزة



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 8.. وإصابة 44 آخرين

الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:23 م

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن أسير من قطاع غزة بعد اعتقال 21 عاما

الأحد، 31 يوليه 2022 04:17 م

وسائل إعلام: إسرائيل تستهدف مصنعا فى قطاع غزة

الأحد، 17 يوليه 2022 02:00 ص

رئيس وزراء إسرائيل يتعهد فى اتصال هاتفى بالرئيس السيسي بتحقيق كامل وشفاف حول ما تردد بشأن جنود مصريين مدفونين بالقدس فى حرب 1967.. والرئيس يؤكد أهمية استمرار التهدئة بالضفة وقطاع غزة ومساعدة السلطة الفلسطينية

الأحد، 10 يوليه 2022 10:17 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة