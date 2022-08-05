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أوكرانيا تتهم روسيا بشن ضربات قرب مفاعل نووى فى محطة زابوروجيا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 07:05 م
أوكرانيا تتهم روسيا بشن ضربات قرب مفاعل نووى فى محطة زابوروجيا الحرب الروسية الأوكرانية
أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، بأن أوكرانيا تتهم روسيا بشن ضربات قرب مفاعل نووي في محطة زابوروجيا. 
 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استهدفت ثلاثة مواقع قيادة للجيش الأوكراني في إقليم "دونيتسك" شرقي أوكرانيا ومنطقة زابوروجيا وقوات ومعدات في 133 منطقة، ودمرت أربعة مستودعات ذخيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مقاتلات ومروحيات روسية وقوات الصواريخ والمدفعية تواصل توجيه ضرباتها إلى الأهداف العسكرية الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية استهداف ثلاث مواقع قيادة للجيش الأوكراني وكتيبة اللواء الآلي 72 في منطقة قرية "فيزيلايا دولينا" فى "دونيتسك".
 
وأضاف البيان:"قامت القوات الجوية الروسية بتدمير اللواء الآلي 65 في منطقة "يولييفكا" بمنطقة زابوروجيا، بالإضافة إلى القضاء على قوات وتدمير معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 133منطقة، و تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخائر الصاروخية والمدفعية في مناطق "فارفاروفكا" و"ميكولايف" و"أرتيوموفسك"، و"فوديانوي" و"أوشيريتينو" فى "دونيتسك" ، بجانب مستودعي وقود للمعدات العسكرية في منطقة "جاليتسينوفو"ومنطقة "ميكولايف". 

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