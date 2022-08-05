اليوم السابع
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أثناء إعداد "العصيدة".. مصرع هندى إثر سقوطه فى قدر ماء مغلى

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:09 ص
أثناء إعداد "العصيدة".. مصرع هندى إثر سقوطه فى قدر ماء مغلى الهندى الذى لقى حتفه فى قدر الماء المغلى قبل سقوطه
إيمان حنا

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توفى رجل هندى متأثرا بحروق شديدة بعد أن سقط داخل "قدر ضخمة" ممتلئة بمياه مغلية، أثناء إعداد "عصيدة" في الشارع بمدينة مادوراي.

وكان الرجل يساعد في إعداد كمية كبيرة من العصيدة لمهرجان آدي في أحد معابد المنطقة بمدينة مادوراي، لكن الأمور أخذت منعطفا آخر جعل النهاية مأساوية،  حيث انحنى الرجل على أحد القدور المعدنية الضخمة التي كان يجري تحضير العصيدة الساخنة فيها، وبينما كان يتراجع نحو القدر، حذره العمال وأمروه بالابتعاد لكنه فقد توازنه وسقط فى القدر الكبير حيث العصيدة المغلية.

وحاول المارة مساعدته، لكنهم لم يتمكنوا من سحبه، ثم قاموا بإسقاط القدر بأكملها لإنقاذ الرجل الذي عانى بنسبة 65٪ من الحروق في جميع أنحاء جسده، ليفارق الحياة بعد أيام.


اخبار الهند

الهند

هندى يسقط فى ماء مغلى

وفاة هندى بعد سقوطه فى الماء المغلى

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