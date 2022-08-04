7 أطعمة تساعد على شد ترهل الثديين.. أبرزها العدس والسمك

كتبت ميرفت رشاد

ترهل الثدى أو ترهله من العلامات الشائعة للشيخوخة، ويمكن أن تؤدى العوامل الأخرى مثل انقطاع الطمث ونقص هرمون الاستروجين والحمل والسمنة والتوتر إلى تفاقم هذه المشكلة، قد يتأثر مظهرك وثقتك إذا بدأ ثدييك في التدلي، وتتجاهل العديد من النساء هذا التغيير لأنهن يعتقدن أنه طبيعي، ويمكن تجنب ذلك من خلال ممارسة الرياضة التى تعد إحدى الطرق، لكن نظامك الغذائي يلعب أيضًا دورًا مهمًا، وفقا لما نشره موقع healthshots.



7 أطعمة لشد ترهل الثديين:

1. العدس

العدس ومنتجات الألبان والبيض من الأطعمة الغنية بالبروتين التى يمكن أن تساعدك على شد ثدييك .

2. الفاصوليا

الفاصوليا مليئة بالألياف وتمنع ترهل الثدى بعد الحمل وبسبب تقدم العمر، من خلال الحفاظ على تكوين أنسجة صحية.

3. الكركم

ويحتوى الكركم على خصائص مضادة للالتهابات تحافظ على تدفق الدم بشكل صحى وسلس، خاصة فى ثدى المرأة بعد الرضاعة الطبيعية، وتمنع ترهله.

4. البرقوق

يمكن العثور على مضادات الأكسدة المضادة للشيخوخة ومضادات السرطان في الخوخ والتوت، وتعمل مضادات الأكسدة هذه أيضًا على إبقاء الأوعية الدموية مفتوحة، ما يعزز تدفق الدم السلس سيبقى صدرك أكثر امتلاءً وثباتًا نتيجة لتدفق الدم الصحي.

5. البذور والمكسرات

من أجل الحفاظ على ثبات الثدى، تميل بذور قرع العسل وبذور عباد الشمس وبذور الكتان واليانسون إلى رفع مستويات هرمون الاستروجين الطبيعية في الجسم، كمصدر قوى للبروتين والدهون، وبالإضافة إلى البذور، فإن المكسرات مفيدة أيضًا لحجم الثدي.

6. الخضراوات الصليبية

تحتوى الخضراوات الصليبية مثل البروكلى والكرنب والقرنبيط على فيتويستروغنز، الذى يحاكي هرمون الاستروجين ويحافظ على صحة الثدي، تذكر أن الخضار الورقية يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي، بغض النظر عن المشكلة.

7. الأسماك الدهنية

يعتبر السلمون والسردين والتونة والأسماك الدهنية الأخرى مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تساعد فى إصلاح الضرر الذى تسببه الجذور الحرة، ما يجعلها جيدة لرفع الثديين المترهلين، وثبت أن بعض المأكولات البحرية تزيد من الهرمونات الجنسية وتشجع على نمو أنسجة الثدي.