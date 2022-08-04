4 خضراوات مفيدة لصحتك إذا كنت تعانى من ارتفاع نسبة السكر فى الدم

كتبت إيناس البنا

ليست كل الفواكه والخضراوات لها نفس القيمة الغذائية، فبعضها قد يحتوى على نسبة عالية من الصوديوم، والبعض الآخر يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم أو الفيتامينات والمعادن الأخرى، ويحتاج جسمك إلى الفيتامينات والمعادن لأنها تحافظ على صحة الجسم وتساعد أيضًا فى أداء وظيفته، ومع ذلك قد لا تكون جميع الفواكه أو الخضراوات صحية بالنسبة لك نظرًا لأن الأجسام مختلفة وأن الخضراوات المختلفة لها قيم غذائية مختلفة، إذا كنت تعانى من مرض معين وفقا لموقع " timesnownews" ، فمن المهم أن تختار الخضار والفواكه بشكل صحيح وفقًا لاحتياجات جسمك وما هو جيد لها.

داء السكري هو مرض يزيد من سكر الدم وإذا لم تتم السيطرة عليه، فقد يتسبب في أمراض الكلى، ويضر بالجهاز العصبي والأعضاء الأخرى أيضًا، لذلك ، من المهم أن تتحكم في نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يساعد تناول الفاكهة والخضراوات المناسبة.

ألقِ نظرة على الخضراوات التى يمكنك تضمينها فى نظامك الغذائى إذا كنت تعانى من مرض السكرى.

الخس:

هذه الخضراوات الورقية غنية بفيتامين K الذي يمكن أن يساعد في تحسين تنظيم الأنسولين، وبالتالي تحسين مستويات السكر في الدم، ويساعد فيتامين K الموجود في الخس أيضًا في تخثر الدم.

الباذنجان:

هذه الخضراوات غنية بالألياف والبروتينات التي تبطئ عملية امتصاص الكربوهيدرات في الدم، وبالتالي الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

البروكلي:

هذه الخضراوات غنية بالبروتينات التى تساعد على تحسين مستويات السكر فى الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، كما أنه يغذى البكتيريا النافعة فى المعدة ما يساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء.

القرنبيط:

مثل البروكلي، تنتمي هذه الخضراوات أيضًا إلى عائلة الخضراوات الصليبية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتساعد هذه الألياف أيضًا في الحفاظ على المعدة ممتلئة لفترة أطول مع الحفاظ على مستويات السكر في الدم.