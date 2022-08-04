اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 09:29 ص
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وكالات: الجيش الصينى يطلق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان

الخميس، 04 أغسطس 2022 08:29 ص
وكالات: الجيش الصينى يطلق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان الجيش الصينى - أرشيفية
وكالات

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أطلق الجيش الصيني، صباح اليوم الخميس، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، وتم رصد عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق في السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.

وحسب ما نقلته وكالات أنباء عالمية، جاء ذلك في إطار المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الصيني حول تايوان، وأكدتها وسائل إعلام رسمية في بكين.

وأعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية (سي سي تي في) بدء أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط تايوان، مؤكدة في رسالة عبر شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي، أن "التدريبات بدأت".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن "قواتها ستواصل تعزيز مستوى تأهبها وستتعامل بشكل مناسب مع الأوضاع".

وقال الجيش التايواني "مستعدون لخوض الحرب لكننا لا نسعى إليها".

وتستمر المناورات العسكرية الصينية في المناطق المحيطة بتايوان، عدة أيام، عقب وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، الثلاثاء.


تايوان

الصين

الجيش الصينى

مضيق تايوان

وزارة الدفاع التايوانية



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