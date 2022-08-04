اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 06:10 م
أكرم القصاص
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وصول المسيرات لميناء بيروت وبدء فعاليات إحياء الذكرى الثانية للانفجار

الخميس، 04 أغسطس 2022 05:10 م
وصول المسيرات لميناء بيروت وبدء فعاليات إحياء الذكرى الثانية للانفجار مرفأ بيروت - أرشيفية
أ ش أ

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وصل لمحيط ميناء بيروت البحري 3 مسيرات حاشدة قادمة من قصر العدل ببيروت (مجمع المحاكم الرئيسي) ومقر جريدة النهار بميدان الشهداء بوسط بيروت ومقر فوج إطفاء بيروت على الطريق البحري الرئيسي.


وبمجرد وصول المسيرات، بدأت فعاليات إحياء الذكرى الثانية لإنفجار ميناء بيروت البحري، والذي أودى بحياة بحياة أكثر من 200 شخصا، وأدى لإصابة نحو 6500 شخص وتشريد قرابة 300 ألف آخرين.


وتضمنت الفعاليات كلمات لعدد من ممثلي أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت، طالبوا خلالها باستئناف التحقيقات في جريمة انفجار الميناء، ورفع الحصانات عن النواب والوزراء السابقين المدعى عليهم في التحقيقات.


وردد المشاركون هتافات مطالبة بتحقيق العدالة وإنصاف أهالي الضحايا ورفع أي قيود سياسية على عمل القضاء.


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