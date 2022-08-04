واشنطن: لا نستبعد أن يبحث بلينكن مع موسكو تبادل السجناء

كتب أحمد عرفة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستبعد أن يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تبادل السجناء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، : لقد كان أنتونى بلينكن نشطا للغاية في هذه القضية منذ البداية، ولا شك في أنه إذا أتيحت له الفرصة للتحدث مع سيرجى لافروف، فسوف يفعل ذلك.

وفى وقت سابق قالت رئيسة كتلة التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، اليوم الخميس، إنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "فشلت في إجبار الاقتصاد الروسي على الركوع.

وكشفت لوبان، في مؤتمر صحفي، أن أوروبا نفسها تعاني من هذه العقوبات أكثر بكثير مما تعانيه روسيا، وأنّ العقوبات تكللت بالفشل التام.

وأضافت: أعتقد أن هذه العقوبات أثبتت عدم جدواها. لقد عانت بشكل أكبر منها الشعوب الأوروبية، بما في ذلك في فرنسا.