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واشنطن بوست: إدارة بايدن تخطط لإعلان تفشى مرض جدرى القردة حالة طوارئ صحية

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:30 م
واشنطن بوست: إدارة بايدن تخطط لإعلان تفشى مرض جدرى القردة حالة طوارئ صحية جدرى القرود
كتب محمد جمال

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قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئولين إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تخطط لإعلان تفشي مرض جدرى القردة حالة طوارئ صحية عامة.

يذكرأن، أعلنت حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، حالة الطوارئ بسبب جدري القرود، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، وكتبت كاثي هوكول على تويتر: "أعلن حالة الطوارئ لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القرود.

وأضافت: "يمكّننا هذا الأمر التنفيذي من الاستجابة بسرعة أكبر، ويسمح لأخصائيي الرعاية الصحية باتخاذ خطوات إضافية تساعد في تلقيح المزيد من سكان نيويورك."

هذا وسجلت نيويورك معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد (1345 حالة)، تليها كاليفورنيا (799 حالة)، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تم تحديثها يوم الجمعة.


جدرى القرود

جدرى القردة

أمريكا

نيويورك

حالة طوارئ عالمية



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