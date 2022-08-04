هولندا تعلن رسميًا نقص المياه وتدعو مواطنيها إلى ترشيد الاستخدام

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة الهولندية، أن البلاد تعانى رسميًا من نقص في المياه بسبب الجفاف المستمر، وسيتم توزيع المياه الشحيحة وفقًا للاتفاقيات القانونية بحيث يتم إمداد السدود والأراضى الرطبة والمناطق الطبيعية شديدة الهشاشة بالمياه لأطول فترة ممكنة، وقد يتبع ذلك المزيد من التدابير في الأسابيع المقبلة.

ونشرت الحكومة في بيان صحفى، أن نقص المياه يؤثر بشكل رئيسي على الزراعة والشحن، لذلك شكلت فريق إدارة نقص المياه الذى سيحدد توزيع المياه، وهذا يشمل وزارات الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء والشؤون الاقتصادية والمناخ والبنية التحتية وإدارة المياه.

وأشار بيان الحكومة الذى نشرته صحيفة ستاندرد الألمانية، إلى أن الأولوية الأولى هي السدود الآمنة والوقاية من الأضرار التي لا رجعة فيها للطبيعة، فعلى سبيل المثال، ستضمن بعد ذلك استمرار عمل إمدادات مياه الشرب والطاقة الخاصة، وقد يتبع المزيد من التدابير في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا للمعهد الملكى، لا تبدو توقعات الطقس جيدة، فالتبخر أكبر بكثير من الهطول المتوقع، وأوضح ماركو نوليه مدير المعهد في مؤتمر صحفي أن الجفاف سيستمر بالتأكيد في لعب دور رئيسي حتى نهاية أغسطس.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات للزراعة والشحن، ففي بعض المناطق، لم يعد يُسمح للمزارعين بالرش، كما لم يعد يُسمح للقوارب بالتجاوز بسبب انخفاض مستوى المياه.

ودعا وزير البنية التحتية وإدارة المياه مارك هاربر، الهولنديين إلى استخدام المياه بعناية قائلًا:"هولندا بلد ماء ، لكن الماء هنا ثمين أيضًا".