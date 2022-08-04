اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 03:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى تشاد

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:44 م
نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى تشاد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، إلى العاصمة التشادية انجمينا، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، يرافقه خلالها كل من مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن محمد علي صبير.
 
 
وقال مجلس السيادة في بيان اليوم إن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له، إلى جمهورية تشاد، لبحث مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي.

السودان

تشاد

مجلس السيادة السوداني

انجمينا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة