نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى تشاد

أ.ش.أ

توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، إلى العاصمة التشادية انجمينا، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، يرافقه خلالها كل من مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن محمد علي صبير.

وقال مجلس السيادة في بيان اليوم إن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له، إلى جمهورية تشاد، لبحث مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي.