ميقاتى فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يوم حزين لن ينجلى سواده قبل معرفة الحقيقة

وكالات

غرد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عبر"تويتر" في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم.

مضيفا لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن".