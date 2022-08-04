اليوم السابع
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ميقاتى فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يوم حزين لن ينجلى سواده قبل معرفة الحقيقة

الخميس، 04 أغسطس 2022 08:56 ص
ميقاتى فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يوم حزين لن ينجلى سواده قبل معرفة الحقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى
وكالات

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غرد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عبر"تويتر" في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم.

 

مضيفا لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن".

 


لبنان

مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

ذكرى انفجار مرفأ بيروت

نجيب ميقاتى



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