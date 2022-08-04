ميقاتى فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يوم حزين لن ينجلى سواده قبل معرفة الحقيقة

غرد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عبر"تويتر" في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم.
مضيفا لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن".
يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم.— Najib Mikati (@Najib_Mikati) August 4, 2022
لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن.#انفجار_مرفا_بيروت
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة