مقتل محامى فى مشاجرة بإحدى قرى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبلت مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، جثمان محامي، لقي مصرعه متأثر بإصابته فى مشاجرة وقعت يوم 23 يوليو من العام الجاري، بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، نتج عنها إصابة 3 أشخاص أحدهم المحامي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغا بنشوب مشاجرة في قرية المرابعين التابعة لدائرة المركز، بين أقارب، بسبب خلافات النسب، نتج عنها إصابة 3 أشخاص أحدهم مصاب بكسر فى الجمجمة وحالته العامة خطرة، ليجري نقل المصابين إلي مستشفي كفر الشيخ العام، حيث خرج المصابون بعد تماثلهم للشفاء، فيما استدعت حالة المحام، إجراء عدد من العمليات الجراحية، ليجري نقله بعدها إلي أحد المستشفيات الخاصة.

ووجه اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، ضباط مباحث كفر الشيخ، بالانتقال إلي موقع المشاجرة، وضبط طرفي المشاجرة لتقديمهم إلي جهات التحقيق، حيث جرى ضبطهم واقتيادهم إلي مركز شرطة كفر الشيخ، حيث تبين أن المشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات النسب بين شقيقتهم وزوجها وعائلته، نتج عنها نشوب المشاجرة.

وتوفي اليوم "ع . ع . ع" محامي، عمره 57 سنة، داخل أحد المستشفيات الخاصة، ليجري إخطار جهات التحقيق، التى أمرت بنقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.