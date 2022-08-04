اليوم السابع
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مقتل عامل بالوراق واتهام أفراد من أسرته بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:00 ص
مقتل عامل بالوراق واتهام أفراد من أسرته بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية قسم شرطه الوراق
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه، واتهام أفراد من أسرته بالتسبب في مقتله، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، بسبب خلافات أسرية ومالية في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بجروح فارق على إثرها الحياة.
 
وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن أفراد من أسرته اعتدوا عليه بالضرب، بسبب خلافات أسرية ومالية، مما أسفر عن إصابته ومفارقته الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
تم ضبط المتهمين، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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