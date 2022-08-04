مفوضية اللاجئين: 10 ملايين شخص يعبرون حدود أوكرانيا بحثا عن مأوى

كتبت : هند المغربي

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بعبور أكثر من 10 ملايين شخص من أوكرانيا حدود بلادهم بحثا عن مأوى في البلدان المجاورة، منذ 24 فبراير من هذا العام أي بعد خمسة أشهر من الغزو الروسي.

ولفت بيان الأمم المتحدة إلى أنه عاد أكثر من 4.2 مليون شخص إلى أوكرانيا منذ نهاية ذلك الشهر، وفقا للمفوضية مشيرة إلى أن المزيد من الأشخاص أجبروا على الفرار من منازلهم داخل أوكرانيا - وأنهم لا يزالون بحاجة إلى الحماية والدعم.

من جانبها قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام أنه منذ بداية الحرب، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني مساعدات لحوالي 11 مليون شخص، بما في ذلك على شكل مساعدات غذائية وسبل العيش، وخدمات الحماية، وإزالة الألغام، والحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وأضافت المسؤولة الأممية أنه " وجد نحو ستة ملايين لاجئ أوكراني مأوى في جميع أنحاء أوروبا. منذ بدء الحرب في 24 فبراير، بلغ عدد الذين عبروا الحدود من أوكرانيا أكثر من 9.5 مليون شخص، في حين بلغ عدد العابرين إلى أوكرانيا 3.8 مليون شخص.

وقالت ديكارلو: "نشعر بالقلق من أن الشتاء سيجعل من الصعب على النازحين أو مجتمع العائدين الحصول على المأوى والرعاية الصحية".