مرور مستمر من إدارة شاطئ جمصة للتأكد من جاهزية استقبال المصطافين

فريق المحافظات

تستقبل شواطئ مدينة جمصة السياحية هذا العام أعداد كبيرة من المصطافين للاستمتاع بقضاء إجازة فصل الصيف داخل المدينة الساحرة.



وبدأت استعدادات مجلس ومدينة جمصة مبكرا لإستقبال موسم الصيف حيث كثفت حملات النظافة داخل المدينة وإعادة تأهيل الحمامات العمومية وتنظيفها إضافة إلي سيارات المجلس التي تمر داخل المدينة علي مدار اليوم.



وقال "حمادة الوكيل" مدير إدارة شاطئ جمصة السياحي، إن هناك متابعة مستمرة لحملات النظافة منذ بداية موسم الصيف، قمنا بفتح الحمامات العموميه المجانيه بالمدينة وإعادة تأهيلها لإستقبال الزائرين.



وأضاف: هناك تعليمات ومرور يومي علي الحمامات وتعليمات بتخزين كميات كبيرة من المياة تحسبا لضعف المياة، ووجهنا بوضع المنظفات داخل الحمامات ومعطر حتي يشعر الزائر بالراحة.



وتتميز مدينة جمصة بهدوء شواطئها العريضة المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رمالها ومياهها الصافية، وانخفاض نسبة الرطوبة فيها، وتبلغ إجمالي المساحة الكلية للمدينة ما يقارب من 22.5كم، ويصل طول الشاطئ داخل مدينة جمصة إلي 11 كم موزع عليه 84 برج مراقبة ومع زيادة الإقبال علي شواطئ المدينة الساحرة هذا العام بدء المسئولين في زيادة عدد المنقذين حيث وصل عدد فريق الإنقاذ إلي 140 منقذ لتأمين المصيفين علي مدار اليوم.



ويعد هذا الإقبال الكثيف الذى تشهده شواطئ جمصة السياحية الأول منذ ما يقرب من الـ10 أعوام علي شواطئ المدينة، وتواصل جهود مجلس مدينة جمصة وإدارة الشاطي في الدفع بعدد أكبر من المنقذين واللانشات المجهزة وذلك لتغطية الكثافة الموجودة من المواطنين علي الشواطئ وتأمينهم خلال فترة تواجدهم علي شاطئ المدينة الساحرة.