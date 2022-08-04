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مدير التحصيل الإلكترونى بالمالية: إتاحة خدمة السلفة المقدمة على رواتب موظفين الدولة

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:58 م
مدير التحصيل الإلكترونى بالمالية: إتاحة خدمة السلفة المقدمة على رواتب موظفين الدولة وزارة المالية
كتب: أحمد قنديل

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أعلنت الدكتورة داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، استلام كافة العاملين بالدولة وقطاعاتها المختلفة، بطاقات الدفع الإلكتروني المزودة بالشعار الوطني "ميزة"، موضحةً أنه تم إصدار وتسليم ما يقرب من 4.2 مليون بطاقة دون أي مقابل.

وقالت فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة المصرية الأولى، إنه تم إضافة العديد من الميزات على بطاقات ميزة المسلمة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تحديث كافة المعاملات، ما دفعهم لإصدار بطاقات مزودة بأعلى النظم والتقنيات التكنولوجية، لتسهيل العمليات البنكية الإلكترونية لكافة المواطنين.

وأضافت، أن الوزارة أتاحت خدمة جديدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، للمواطنين وهي خدمة سلفة المرتب المقدم، ليستخدمها الموظف عند طلبه للشراء قبل صرف راتبه، لافتةً إلى أن استخدام هذه الخدمة سيكون لمدة 6 شهور بدون أي مقابل، وتتيح ثلث الراتب المخصص ليتمكن من صرفه والشراء به عبر البطاقة.

 


المالية

بطاقات ميزة

ميزة

سلف الموظفين



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