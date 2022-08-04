محافظ كفر الشيخ: تدعيم منظومة النظافة بالمراكز بـ 5 لوادر جديدة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تدعيم منظومة النظافة بعدد من اللوادر والسيارات والمكانس ومعدات نظافة بأنواعها ضمن الخطة الاستثمارية، للنهوض بمنظومة النظافة بالمدن والقرى.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، تسليم وصول 4 لوادر بوبكات للمساهمة في أعمال النظافة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية، وسبق توريد 5 لوادر تم توزيعهم على المراكز، بحضور أيسر محمد بكير ، مدير عام الشئون المالية، ومحمود زهران، مدير جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمي للمستوى الحضاري المرجو من المواطنين.



5 لوادر جديدة لتوزيعها على مدن ومراكز المحافظة



التوجيه بتوزيع اللوادر



تدعيم النظافة بلوادر



جانب من تفقد وصول معدات النظافة



جانب من تفقد وصول اللوادر



لوادر جديدة للمحافظة