محافظ بنى سويف يعلن تخصيص 487 فدانا بالحيبة لإقامة مجمع صحى استشفائى

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على تخصيص 487 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الحيبة، مركز الفشن، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع صحي استشفائى بيئى متكامل، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية هذا القرار الذي يدعم الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتى تتضمن مشروعات خطط للنهوض 6 قطاعات تنموية، وتحتوي على دليل استثماري تشمل الفرص الواعدة استثماريا على مستوى المحافظة وخطط والمشروعات لاستغلالها أفضل استغلال بما يدفع بتعظيم سلال القيمة المضافة للموارد والمقومات المتاحة ويوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد الوطنى.

وأشار المحافظ إلى دعم الحكومة لكل الجهود التنموية المحلية على مستوى المحافظات، وكذا الجهود النوعية والمبادرات التنموية التي تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.