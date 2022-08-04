محافظ المنيا: إنهاء أعمال الحفر بمستشفى مغاغة وبدء الأعمال فى أبوقرقاص المركزى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن فرع الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمنوط به تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدأ في أعمال الجسات والحفر للأعمال الإنشائية لمستشفى ابوقرقاص المركزي والمقامة على مساحة 23 ألف متر مربع وتخدم 700 ألف نسمة، بالإضافة إلى انه تم الانتهاء من أعمال الحفر لمستشفي مغاغة المركزى والمقامة على مساحة 18 ألف متر مربع وتخدم 650 ألف نسمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور وكلاء الوزراء، رؤساء المراكز المستهدفة، مديري المديريات الخدمية، أعضاء مجلس الشيوخ، ومؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، مهندسي دار الهندسة، والجهات المعنية.

وجه المحافظ، بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بإنشاء الأسواق والمواقف والحماية المدنية، ضمن أعمال المبادرة، مؤكداً على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات البدء في تنفيذ تلك المشروعات والتي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية، لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة في مختلف القطاعات الخدمية، حيث شملت قطاعات (الصحة - مياه الشرب والصرف الصحي – الكباري – الاتصالات – الغاز الطبيعي – الكهرباء)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، يستهدف 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف توصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.