محافظ الشرقية يٌصدر قراراً بحركة تنقلات بين مدراء ووكلاء الإدارات التعليمية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم ( 11089 ) لسنة 2022 بإعادة تنظيم العمل بين كلٍ من حمدي سلامة خير الله، مدير إدارة مشتول السوق التعليمية للعمل مديراً لإدارة العاشر من رمضان التعليمية.

صالح مصطفي يوسف عزت مدير إدارة أبو كبير التعليمية للعمل مديراً لإدارة القرين التعليمية، وطارق محمد مرغني محمد مدير إدارة صان الحجر التعليمية للعمل مديراً لإدارة الصالحية التعليمية، وعبد الرحمن محمد عبد اللطيف عبد السميع مدير إدارة الصالحية التعليمية للعمل مديراً لإدارة أبو كبير التعليمية، ومحمد منصور السعداوي أبو بكر مدير إدارة منشأة أبو عمر التعليمية للعمل مديراً لإدارة صان الحجر التعليمية، وناهد حجازي عطية حجازي وكيل إدارة غرب الزقازيق التعليمية للعمل مديراً لإدارة مشتول السوق التعليمي، وشريف عبد الحميد عبد الرازق ضيف وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة الابراهيمية التعليمية.

دعاء عبد الفتاح السيد جابر وكيل إدارة ههيا التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة فاقوس ثان التعليمية، وعبد الحافظ رمضان عبد الحافظ رمضان وكيل إدارة الإبراهيمية التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، ويحيي علي إبراهيم أبو النور وكيل إدارة القرين التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة ههيا التعليمية، وإسماعيل عبد السلام فرج ابراهيم وكيل إدارة أبو كبير التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وأحمد زين العابدين عبد السلام سليمان وكيل إدارة القنايات التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة أبو كبير التعليمية، وحسن أحمد حسن علي سعفان معلم خبير بإدارة الحسينية التعليمية للقيام بتسيير أعمال وكيل إدارة القرين التعليمية.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكيلي الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم و للإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة و للصالح العام مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه