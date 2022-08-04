محافظة الإسكندرية: إنجاز 80 % من أعمال رصف 24 شارعا بحى غرب

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، سرعة استكمال أعمال الرصف في جميع الشوارع التي من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف هذا العام؛ مؤكدا أن المحافظة تعمل علي رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأوضح المحافظ أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء؛ مضيفا أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف التي تتم في 24 شارع من شوارع حي غرب قد بلغت 80 %، كما أكد على أن رفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة يأتي استجابة لمطالب أهالي الإسكندرية.

ومن جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود، إلى أن إجمالي أطوال الشوارع التي يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للطرق لهذا العام قد بلغت 8922 مترا، كما أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لرصف 24 شارع من شوارع حي غرب، مضيفة أن مديرية الطرق تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من أعمال الرصف بجميع الشوارع المقررة بالخطة الاستثمارية لهذا العام.