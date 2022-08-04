لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتابع أعمال اختبارات القدرات بجامعة سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تضمنت كلا من الدكتور محمد حلمي، أحمد عبد المعبود، وتامر عماد، وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والتى بدأت فى 26 يوليو الماضى، وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن لجنة الأعلى للجامعات تفقدت اختبارات القدرات التي تجري داخل كليات التربية النوعية، التمريض، التربية الرياضية، وكلية التكنولوجيا والتعليم، حيث زارت عدداً من اللجان والأماكن المخصصة لإجراء امتحان القدرات، والاطلاع على نظام التصحيح الإلكتروني وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال تفقده للاختبارات مع أعضاء اللجنة، أن الجامعة تقوم بمتابعة اختبارات القدرات بالكليات بشكل دورى على مدار الساعة، كما تقوم بتوفير أقصى سبل الراحة للطلاب الجدد، وحل اي مشكلات قد تحدث أثناء سير الامتحانات، وذلك لضمان تحقيق العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلاب، مضيفاً أن الجامعة تعمل على توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات بكل كلية، وتخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للاختبارات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة الإدارية.