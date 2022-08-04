"لتسكنوا إليها" ندوة بمركز شربين لإنهاء العادات السيئة المتبعة فى الزواج

الدقهلية - مرام محمد

واصل المجلس القومي للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة أمينة ابراهيم شلبى مقرر الفرع بالدقهلية تنظيم سلسلة ندوات مبادرة "لتسكنوا إليها"، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للوعظ والإرشاد الديني بمشيخة الأزهر الشريف بالدقهلية.



وأقيمت ندوة اليوم بمركز شباب ميت رومى بمدينة شربين بحضور الدكتورة نهاد كمال الدين عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وسيد النخيلي رئيس مجلس ومدينة دكرنس، ومجدى عبد السلام مدير إدارة الشباب والرياضة بدكرنس، والدكتوره إيمان عبد الوهاب مدير الإعلام بالإدارة الصحية.



وحاضر فى الندوه الدكتورة سحر الدكرورى عضو المجلس القومي للمرأة، والشيخ الخضري جودة واعظ أول، والشيخ ابراهيم عبد الحميد الشريف موجه عام ورئيس لجنة الفتوى بدكرنس، والشيخ عمار ياسر محمد واعظ عام وعضو وحدة لم الشمل بالدقهلية، ودعاء المرسي واعظة عامة بالأزهر الشريف، وذلك بحضور ما يقرب من ٤٥ من السيدات والعمد والمشايخ وأعضاء المجتمع المدني.



وجاءت مبادرة "لتسكنوا إليها"، للقضاء على العادات السيئة المتبعة في الزواج، وتيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه، وذلك بناءا على توجيهات شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالاهتمام بالقضايا التي تؤرق المجتمع المصري.



المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ينظم ندوة لإنهاء العادات السيئة المتبعة في الزواج



المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ينظم ندوة لإنهاء العادات السيئة في الزواج



جانب من فعاليات الندوة



لتسكنوا إليها ندوة بمركز شربين لإنهاء العادات السيئة المتبعة في الزواج



ندوة بمركز شربين لإنهاء العادات السيئة المتبعة في الزواج







