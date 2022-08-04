كل ما تريد معرفته عن التقديم للمعاهد الصحية بالداخلية

كتب محمود عبد الراضي

فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يقدم اليوم السابع للقراء شرحا مبسطا عن كيفية التقديم والشروط والمواعيد.

-التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم

-يحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم

-التقديم لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث

-التقديم للحاصلين على 60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65% .

- مدة الدراسة بالمعاهد سنتان

-يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية

-يعين بدرجة الخريج معاون أمن ثالث

-يترقى بعدها فى الدرجات المختلفة.

-الطالب يقضى ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى .

-يتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر

-سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط"

- يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر .