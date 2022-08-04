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كل ما تريد معرفته عن التقديم للمعاهد الصحية بالداخلية

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:36 م
كل ما تريد معرفته عن التقديم للمعاهد الصحية بالداخلية وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يقدم اليوم السابع للقراء شرحا مبسطا عن كيفية التقديم والشروط والمواعيد.
 
 
-التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم
-يحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم
-التقديم لدفعات  2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث
-التقديم للحاصلين على  60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%  .
- مدة الدراسة بالمعاهد سنتان
 -يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية
-يعين بدرجة الخريج  معاون أمن ثالث
-يترقى بعدها فى الدرجات المختلفة. 
-الطالب يقضى ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى . 
-يتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر
-سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط"
- يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر  داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر .
 
 

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