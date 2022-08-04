غلق باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر 19 أغسطس

كتب لؤى على

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها ذلك، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وينتهى التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022.

وذلك على الرابط التالي:

وبدأت الكليات فى إجراء الاختبارات للطلاب المسجلين فيها بدءا من 30 يوليو الماضى ولمدة شهر علما بأنه لن تجرى اختبارات أخرى بعد انتهاء التنسيق.

والكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك (32) شعبة ( قسم) في (13) كلية من كليات الجامعة، وهي:

1- كلية التربية بنين بالقاهرة:

- تخصص عام انتظــام

- شعبة التعليم الأساسي

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام

- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

2- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف:

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

- تخصص عام انتظام

3- كلية التربية بنين بأسيوط

- كلية التربية بنين بأسيوط أنتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

4- كلية التربية بنات بالقاهرة.

5- كلية التربية بنات بأسيوط.

- كلية التربية بنات بأسيوط أنتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

- شعبة رياض أطفال

6- كلية القران الكريم بنين بطنطا.

7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.

8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.

10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة

- شعبة رياض الأطفال

11- كلية التمريض بنات القاهرة.

12- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف:

- شعبة رياض الأطفال

- شعبة التربية

13- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة:

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام

- شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظــام

- شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام

- تخصص عام انتظــام

- شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام