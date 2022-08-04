غرق طفل داخل حوض مياه خاص لرى الأراضى الزراعية بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقى طفل مصرعه، بقرية الضهرية التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية، غرقا داخل حوض خاص برى أرض زراعية، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شربين المركزى.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية الضهرية بغرق طفل بمياه حوض خاص بری أرض زراعية بالقرية.

انتقل ضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "السيد وحيد" 4 سنوات، ومقيم طرف أسرته بذات القرية.

وبسؤال والده "وحيد.م.ع"30 سنة بـائع خضروات ، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه حال لهو طفله أمام منزله انزلقت قدماه وسقط بمياه حوض خاص بری أرض زراعية مجاورة لمنزله، وتمكن من انتشاله من المياه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.‏



