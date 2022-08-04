غرق طفلة أثناء رحلة تنزه مع أسرتها على ضفاف نهر النيل بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

لقت طفلة مصرعها غرقا فى نهر النيل أثناء تنزهها مع أسرتها، وخرجت الأسرة للنزهة من أجل قضاء وقت سعيد علي ضفاف نهر النيل فرع رشيد، بقرية محلة أبو على التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلا أن هذه الرحلة انتهت بكارثة، بعد أن انزلقت قدم الطفلة وسقطت في النيل لتتوفى عقب ذلك وتتحول رحلة التنزه إلى جنازة.



وتلقي اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بغرق طفلة عمرها عامين فى نهر النيل بقرية محلة أبو على التابعة لدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص وسؤال والد الطفلة ويدعي بسيوني . ش . ب ، 28 سنة ، ويعمل عامل، مقيم بقرية سنهور المدينة، أكد أنه أثناء تواجده مع أسرته عند أشقاء زوجته علي شاطئ نهر النيل، بقرية محلة أبو علي للتنزهة انزلقت قدم نجلته رغد عمرها عامين في نهر النيل وسقطت بالنهر إلا أنه جرى انتشال الطفلة بمعرفتهم ونقلها إلى مستشفى دسوق العام، لتتوفي متأثرة باسفسيكا الغرق.



وبتوقيع الكشف الطبي علي الطفلة بمعرفة مفتش الصحة بدسوق، أكد أن الوفاة نتيجة إسفسيكيا الغرق، وأنه لا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.



وتحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة دسوق حمل رقم 7104 لسنة 2022، وجري إخطار جهات التحقيق بمركز دسوق التي صرحت بدفن جثمان الطفلة بمعرفة أهليتها.