عقود برنت تنخفض إلى 93.74 دولار للبرميل لأول مرة منذ الحرب الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

انخفضت عقود برنت إلى 93.74 دولار للبرميل لأول مرة منذ الحرب في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها في الإنترنت، اليوم الخميس، إحاطة لرئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابع للقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، عرض فيها نتائج تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية فى أوكرانيا.

وقال كيريلوف - في إحاطته، بحسب وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - "لقد تم العثور على وثائق تؤكد على الأبحاث التي أجريت في أوكرانيا لعدة سنوات لصالح ما يسمى بـ Big Pharma، في مختبر المركز الطبي في منطقة روبيجنويه بجمهورية لوجانسك الشعبية".

وأضاف: "قامت الشركات الأمريكية والأوروبية بغرض تجنب مخاطر السمعة والتكاليف القانونية، بإجراء تجارب سريرية على المواطنين الأوكرانيين، وكانت رواتب المتطوعين في حدودها الدنيا، وكان يمكن التستر على الوفيات بسهولة"، مشيرا إلى أن الحكومة الأوكرانية استخدمت العسكريين والمواطنين المدنيين ذوي الدخل المنخفض ومرضى مستشفيات الأمراض النفسية لغرض التجارب.