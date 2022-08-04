ضبط 15 طن ملح مجهول المصدر خلال حملة تموينية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، مشددًا على ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية على الأسواق بكفر الدوار، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 35 شيكارة سماد مدعم تم تجميعها من السوق السوداء بغرض البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 15 طن ملح طعام مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.