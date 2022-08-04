اليوم السابع
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ضبط لصوص تخصصوا فى سرقات مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:36 ص
ضبط لصوص تخصصوا فى سرقات مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة المتهمين بسرقة مواقع تحت الانشاء
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية (محمل عليها عدد من قطع الألومنيوم) .. أثناء خروجهم من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.
 
بمواجهتهم أمام رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث إعترفوا بسرقة المضبوطات من الموقع المشار إليه وأضافوا بسابقة قيامهم بالسرقة من ذات الموقع وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئ النية (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).. وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (دراجة نارية "تروسيكل" محمل عليها المضبوطات المستولى عليها)، وبمواجهتهما إعترفا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين ، وبإستدعاء المسئول على الموقع المشار إليه .. تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة. 
 
 

سرقة

جرائم السرقة

حوادث

امن القاهرة



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