ضبط المتهمين بالتشاجر فى منطقة دار السلام بسبب "أسمنت"

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

كشفت أجهزة الأمن، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن استغاثة أحد المواطنين من قيام جيرانه بالاعتداء عليه بالضرب وتهديد والدته بدائرة قسم شرطة دار السلام.

بالفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، تبين أنه بتاريخ (15/7/2022)، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (5 أشخاص "من بينهم المواطن المشار إليه")، وطرف ثانى (4 أشخاص) تعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بسبب ادعاء الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بسرقة مواد أسمنتية خاصة بأحد المشروعات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.