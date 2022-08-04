شباب القليوبية تبدأ استعداداتها لاحتفالات العيد القومى للمحافظة 30 أغسطس

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا، بحضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، بمشاركة مديري الإدارات بالمديرية والإدارات الفرعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالمديرية لمناقشة جدول الأعمال الشهري.

ووجه الصبروط، خلال الاجتماع، الشكر والتقدير امديري الإدارات لما يبذلونه من جهد للنهوض بمنظومة عمل الشباب والرياضة بالمحافظة، كما كلف مديري الإدارات الفرعية بضرورة متابعة تسديد المديونيات الخاصة بالملاعب وتشكيل لجان لمتابعة حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية سواء إنشاء الوزارة أو بنظام الطرح الاستثماري bot، والعمل علي تذليل المعوقات والمشكلات التي تصاحب العمل.

وأشار وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، إلي ضرورة تكثيف المتابعات اليومية لمراكز الشباب والهيئات للوقوف علي سير العمل، وأيضا متابعه مبادرتي "علم ابنك الرسم _ بلدنا أحلي" من مديري إدارات الشباب والطلائع ومديري الإدارات الفرعية.

كما كلف الصبروط، أيضا خلال الاجتماع، مدير الإدارة الهندسية بتشكيل لجنة لاستلام مشروعات الطرح الاستثماري، علي أن تكون اللجنة مشكله من "عضو الإدارة الهندسية _ مدير الإدارة الفرعية _ مدير المركز _ متابع المركز _ المستثمر _ رئيس مجلس إدارة المركز"، وتكون مهمة اللجنة تسليم المساحة التي تم الموافقة علي طرحها وفقا للحدود والأبعاد المذكورة في كراسة الشروط والرسومات الهندسية، وأيضا سرعة الانتهاء من الرخص الخاصة بإنشاء المقرات للمراكز المدرجة بالخطة الإضافية والاستثمارية.

واختتم الصبروط، بالتوجيه بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يوم 30 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية ومديري الإدارات الفنية ووكيلي للمديرية للشباب والرياضة.



الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية



المشاركين بالاجتماع



جانب من الاجتماع