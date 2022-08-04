سيدة تنهى حياتها أمام مترو حدائق الزيتون والشرطة ترفع الجثمان لإعادة التشغيل

كتب سيد الخلفاوى

أنهت سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، حياتها بعد أن ألقت نفسها أمام عجلات المترو بشكل مفاجئ في محطة حدائق الزيتون بالخط الأول لمترو الأنفاق .

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمي لمترو الخط الأول والثانى، أن سيدة تدعى "شهد" مواليد 1981، ألقت بنفسها بشكل مفاجئ أمام عجلات القطار فى محطة حدائق الزيتون باتجاه حلوان، ما أدى لوفاتها على الفور، حيث لم يتمكن قائد القطار من التوقف قبل اصدامها بمقدمة القطار.

وأضاف "بكير" لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع الجثمان من على القضبان ونقله بواسطة الإسعاف لأقرب مستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة من خلال الشرطة لتتولى النيابة المعاينة والتحقيقات، وتم إعادة حركة المترو بعد توقفها 6 دقائق تقريبا.