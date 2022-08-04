سى إن إن: زوجة الرئيس الأمريكى تعرب عن قلقها بشأن صحة بايدن

كتب محمد جمال

أعربت جيل زوجة الرئيس الأمريكى جو بايدن عن قلقها بشأن حالة زوجها، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب فيروس "كورونا" والعملية الروسية في أوكرانيا وغيرها من التحديات الكبيرة التى تواجه واشنطن، وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مقربة من السيدة الأولى أن "جيل بايدن تشعر بعمق بما عليه أن يمر به".

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة بايدن تتأثر أيضا بتقييماته السياسية المنخفضة، وانتقاد المعارضين لسنه ومرضه المستمر.

وقالت أنيتا ماكبرايد، رئيسة الأركان السابقة لورا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، لشبكة "سي أن أن": "العبء العاطفي الذي تتحمله السيدة الأولى على صحة الرئيس بايدن في ظل الظروف العادية هو بالفعل ضخم. والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنظر إلى الاهتمام العام المستمر بصحته وقدرته على أداء واجباته".

يذكرأن، قال طبيب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن سيواصل إجراءات العزل، مع استمرارية إيجابية مسحة كورونا.