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زى النهاردة.. الجنايات تمد أجل الحكم على متهمى خلية طنطا

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:08 م
زى النهاردة.. الجنايات تمد أجل الحكم على متهمى خلية طنطا المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة منذ 4 سنوات، يوم 4 أغسطس 2018، الدائرة 28 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تمد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.
 
كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
 
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
 
 

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