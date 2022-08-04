روسيا: لا نفرض حصارا غذائيا.. ومنطقة البحر الأسود ملغمة من قبل الجيش الأوكرانى

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، عدم صحة ما تم تداوله بأن موسكو فرضت حصارا غذائيا، لأن الموانئ والشواطئ ومنطقة البحر الأسود كانت ملغمة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن هناك مبالغة في تقدير دور صادرات الحبوب من أوكرانيا بشكل متعمد في بعض الأحيان، وفي 2021-2022، حتى وزارة الزراعة الأمريكية في إحصاءاتها الرسمية اعترفت بأن القمح الأوكراني يمثل 10% فقط من الحجم العالمي، بينما في روسيا – 16%، ولا تزال روسيا متهمة بحصار ما يصل إلى 20 مليون طن من الحبوب، ومع ذلك، وفقا للمعلومات المتاحة للجمهور، فإن كييف مستعدة لتصدير 5 - 6 ملايين طن، أي 0.5% فقط من إنتاج القمح العالمي، المقدر بنحو 800 مليون طن. توصلوا إلى استنتاجاتكم الخاصة.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه على خلفية الشحنة الأولى من الحبوب من أوديسا، يسعى الغرب من خلال عدد من وسائل الإعلام إلى التقليل من مساهمة روسيا في حل الوضع.