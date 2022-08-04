رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد الدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية..صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وفد الدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة بالجامعة فى دورته الـ22.

ضم الوفد الدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى والدكتور أحمد عبد المنعم سعدون، بالإدارة العامة للتوعيه لمجمع البحوث الإسلامية وفضيلة الشيخ أشرف مهدى مدير الدعوة بمنطقة الإسماعيلية، بحضور الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور أن قضية الوعي وتصحيح السلوكيات والأفكار المغلوطة تعد من أهم ركائز الأمن القومي لافتاً إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير الوعي لدي المواطنين لمواجهة المعلومات المضللة والمغلوطة والبرامج الهدامة التي تقود الشباب بطريقة خاطئة تؤثر على فكرهم، مُثمناً دور الأزهر الشريف الفعال في نشر المفاهيم الصحيحة وتنظيم حملات توعوية لتصحيح السلوكيات، ويأتى المعسكر بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب.



جانب من استقبال رئيس جامعة قناة السويس للوفد (1)



جانب من استقبال رئيس جامعة قناة السويس للوفد (2)