رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور مايو 2022 بكلية العلوم

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة دور مايو 2022 بكلية العلوم بنسبة نجاح 89.6%.

وأعلن الدكتور عادل نصار عميد الكلية أن نسبة النجاح بلغت 100% بأقسام: الرياضيات، النبات، علم الحيوان، الجيولوجيا، الفيزياء والكيمياء، الكيمياء والنبات، الكيمياء والحيوان، وبلغت نسبة النجاح91.8% بقسم الكيمياء، وقسم الجيوفيزياء 84% ،وقسم الرياضيات البحته وعلوم الحاسب 78.9% ، وقسم الفيزياء وعلوم الحاسب74.07% ، قسم الكيمياء والجيولوجيا 95%، قسم الفيزياء57.14% ، قسم الكيمياء والميكروبيولوجى89.4%.





