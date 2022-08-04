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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور مايو 2022 بكلية العلوم

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:10 ص
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور مايو 2022 بكلية العلوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة دور مايو 2022 بكلية العلوم بنسبة نجاح 89.6%.
 
وأعلن الدكتور عادل نصار عميد الكلية أن نسبة النجاح بلغت 100% بأقسام: الرياضيات، النبات، علم الحيوان، الجيولوجيا، الفيزياء والكيمياء، الكيمياء والنبات، الكيمياء والحيوان، وبلغت نسبة النجاح91.8% بقسم الكيمياء، وقسم الجيوفيزياء 84% ،وقسم الرياضيات البحته وعلوم الحاسب 78.9% ، وقسم الفيزياء وعلوم الحاسب74.07% ، قسم الكيمياء والجيولوجيا 95%، قسم الفيزياء57.14% ، قسم الكيمياء والميكروبيولوجى89.4%.
 
 
 
 
 
 


 

 


محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

كلية العلوم



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