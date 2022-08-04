رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات الدبلوم التربوى بكلية الحاسبات والمعلومات

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، سير امتحانات الدبلومة التربوية بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، يرافقه والدكتور حسن التهامي مدير المقر التربوي، التابع لكلية التربية بالغردقة، والدكتور حسني عباس الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

وتفقد حسين لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها وتذليل أية عقبات تطرأ، مشددًا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطة الجامعة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع ضرورة ترك مسافات مناسبة بين الممتحنين، وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وتشمل امتحانات الدبلومات التربوية التي يؤدي الطلاب الامتحانات بها؛ الدبلوم العام "نظام العامين لغير المتفرغين" وتضم عدد طلاب بالفرقتين الأولى والثانية 46 طالب وطالبة، ودبلوم العام الواحد "نظام التفرغ الكامل"، ويؤدي الامتحانات بها 305 طالب وطالبة، والدبلوم المهنية وأدى الامتحانات بها عدد 230 طالب وطالبة، والدبلوم الخاص وشملت 333 طالب وطالبة، يشار إلى أن طلاب الدبلوم المهني والخاص قد انتهوا من أداء الامتحانات اليوم، ويستمر طلاب الدبلوم العام ودبلوم العام الواحد في آداء امتحاناتهم حتى يوم 8 من أغسطس الجاري.

وفى نفس السياق، شارك الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، في الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى لشئون البيئة وتنمية المجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، في أول مشاركة له بعد توليه مهام القيام بالمنصب.

وأوضح الدكتور حمدي محمد حسين، أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها بحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمشاركة الجامعات في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ «COP 27» المقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، إضافة إلى مناقشة استعدادات قطاع البيئة وخدمة المجتمع للعام الجامعي الجديد، ومناقشة الاقتراحات والمبادرات المقدمة من الجامعات، كما شارك الدكتور حمدي حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، في جلسة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، وذلك لبحث نظام التدريب الإجباري بالنظام الجديد لمدة عامين.



امتحانات الدبلوم التربوي بكلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر



امتحانات الدبلوم التربوي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر



امتحانات الدبلوم التربوي بكلية الحاسبات والمعلومات



جولات لمتابعة سير امتحانات الدبلوم التربوي بكلية الحاسبات