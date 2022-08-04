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رئيسة وزراء إستونيا: الأحداث فى أوكرانيا أعادت فتح الجراح القديمة فى المجتمع الإستونى

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:43 م
رئيسة وزراء إستونيا: الأحداث فى أوكرانيا أعادت فتح الجراح القديمة فى المجتمع الإستونى كايا كالاس
كتب أحمد عرفة

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أكدت رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، أنه من الضروري إزالة جميع النصب التذكارية السوفيتية من الفضاء العام للبلاد بأسرع ما يمكن، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت رئيسة الوزراء الإستونية، أن عدد هذه النصب التذكارية في البلاد تتراوح بين 200 و400، أي أكثر بكثير مما كان يعتقد سابقا.

وأوضحت رئيسة الوزراء الإستونية، أن الهدف النهائي واضح وهو إزالة النصب التذكارية للجيش الأحمر من الأماكن التي تقع فيها حاليا.،وتتمسك الحكومة بالموقف الموحد من ذلك. لا يوجد هناك حاليا جدول زمني، ونريد أن نعمله بأسرع وقت ممكن، بدون ألم قدر الإمكان وبأدنى حد من التصعيد.

وقالت رئيسة الوزراء الإستونية، إن الأحداث في أوكرانيا أعادت فتح الجراح القديمة في المجتمع الإستوني، التي للأسف تذكر بها كل هذه المعالم التذكارية للجيش الأحمر، متناولة بشكل منفصل موضوع نصب الدبابة السوفيتية من طراز "تي-34" بمدينة نارفا الإستونية، متابعة: الموضوع المنفصل هو نارفا، وبسبب أننا نرى أن إدارة المدينة لا تنوي إزالة هذه الدبابة بشكل مستقل، فيجب على الدولة أن تتخذ قرارا بهذا الشأن. من المهم الإشارة إلى أن تكريم ذكرى الموتى ليس ممنوعا لكن يجب عمله في الأماكن المناسبة، أي في المقبرة، حيث من الممكن عمله بكرامة، والدبابة هي آلة القتل، وهي ليست نصبا تذكاريا. ولا توجد أي مقابر تحتها.

 


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