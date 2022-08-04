ديلى ميل: انفجار وحريق بمنزلين تسببا فى سقوط قتلى بولاية نبراسكا الأمريكية

كتب محمد جمال

قالت صحيفة ديلي ميل إنه تم العثور على عدد غير معروف من القتلى في منزلين بعد دوى انفجار وحريق، وأكدت السلطات أن اندلاع النيران وراء تسجيل الضحايا، وفرضت سلطات الولاية طوقا أمنيا امتد لمحيط المنطقة؛ حيث أفاد الشهود بأنهم رأوا وسمعوا انفجارًا في الثالثة صباحا. وقالت متحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة سيدار إنه ليس لديها "معلومات" بشأن الوفيات، وتعتبر مقاطعة لوريل بولاية نبراسكا الأمريكية موطن لأقل من 1000 شخص وتقع على بعد حوالي 161 كيلومترا شمال غرب أوماها.

يذكرأن، قالت وسائل إعلام محلية إن هناك أنباء عن سقوط قتلى جراء وقوع انفجار ولاية نبراسكا الأمريكية.

وتحقق دورية ولاية نبراسكا، إحدى وكالات إنفاذ القانون، فيما نقلته قناة الولاية الإخبارية عن وقوع انفجار في مجتمع زراعي صغير على بعد 65 كيلومترا تقريبا غرب مدينة سيوكس بولاية أيوا.

وشوهدت فرق الطوارئ بالسترات الواقية من المواد الخطرة وهي تتجه نحو المنطقة التي سُمع فيها دوي الانفجار أو الانفجارات في نحو الساعة الثالثة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وكانت المتاجر في البلدة مغلقة.

ونقلت رويترز عن وكالة لإنفاذ القانون بولاية نبراسكا هذه الأنباء بعد منشور على تويتر، ولم يتضح بعد طبيعة الانفجار الذي شهدته الولاية الأمريكية أو عدد ضحاياه.

واكتفت السلطات الأمنية في ولاية نبراسكا بالتأكيد على فتحها تحقيقها في الحوادث التي خلفت العديد من القتلى في لوريل غرب مدينة سيوكس.