اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 06:36 م
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دراسة: فيروس جدرى القرود يظل حياً لأسابيع فى الماء والأطعمة المجمدة

الخميس، 04 أغسطس 2022 05:00 م
دراسة: فيروس جدرى القرود يظل حياً لأسابيع فى الماء والأطعمة المجمدة فيروس جدرى القرود
كتبت فاطمة خليل

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كشف تقرير جديد صادر عن مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلى الأمريكية (DHS) أن فيروس جدرى القرود يمكن أن يظل حيا لأيام وحتى أسابيع على الأطعمة المجمدة والماء، بحسب موقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

ولا يزال العلماء يجهلون الكثير عن تفشي المرض، بما في ذلك سبب حدوثه الآن عندما ظل المرض تاريخيًا مستوطنًا في غرب ووسط أفريقيا.

ووصف التقرير جدري القرود بأنه "مستقر للغاية" في البيئة ويقول إنه يمكن أن يعيش "لأيام إلى أسابيع في الماء والتربة والأطعمة المثلجة".

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن فيروسات الجدرى مثل جدرى القرود يمكن أن تعيش فى البياضات والملابس والأسطح بشكل جيد فى البيئات المظلمة والباردة والجافة.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض إن المواد المسامية مثل الفراش والملابس قد تحتوي على فيروسات حية لفترة أطول من المواد غير المسامية مثل البلاستيك أو الزجاج أو المعدن.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال المباشر بالطفح الجلدي الذي يسببه، والتلامس مع سوائل الجسم ، والاتصال بإفرازات الجهاز التنفسي والاتصال المطول وجهاً لوجه.

وأيضا يمكن للمرأة الحامل أن تنقل الفيروس إلى الجنين، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوانات المصابة، بما في ذلك عبر لحومها.

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فيروس جدرى القرود

جدري القرود

اعراض جدري القرود



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