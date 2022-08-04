حملة مكبرة بالمنشأة تمهيدا لفتح طرق بديلة لحين إنهاء مشروعات الصرف والغاز

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، بحملة مكبرة لتمهيد وفتح طرق بديلة بقرية "أولاد سلامة" عوضا عن الطرق الرئيسية التي يجري بها حاليا أعمال خطوط الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التخفيف عن كاهل المواطنين، وفتح محاور مرورية بديلة لحين الانتهاء من المشروعات.

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه تم تمهيد وفتح طريق أولاد سلامة/ الشواولة، من خلال ثلاث خطوط " نجع الجوانب، نجع أبو خشالة، كوبري الحيزي "، وتم تسوية الطرق باستخدام الجليدر ومعدات الوحدة، مشيرة إلى أهمية تلك الطرق لخدمة أهالي " أولاد سلامة " والقرى والنجوع المحيطة، لافتة إلى استمرار أعمال المتابعة لحين الانتهاء من كافة الأعمال.

يذكر أن الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج تابعت قبل ذلك أعمال تطوير ورصف 15 شارع فرعى ببلاط الانترلوك بـنطاق الحى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، والفرعية بجميع مراكز وأحياء المحافظة.

وأوضح أحمد الشطورى رئيس حى غرب، أن أعمال التطوير والرصف بالإنترلوك تتم حالياً بفرعيات نجع ترك، ونجع مبارك، بمنطقة الشيخ خليفة بقطاع غرب بإجمالى مساحة 15000 متر مسطح، وبتكلفه مليون و700 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الأعمال انطلقت فى إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع الفرعية بنطاق حى غرب، وضمن خطة التطوير الشاملة بمختلف القطاعات، لافتاً إلى خطة الحى لاستهداف الشوارع الضيقة والحوارى التى لا يمكن دخول معدات الرصف فيها وتركيب بلاط الأنترلوك بها بدلا من الرصف.

وأكد رئيس الحى أن الأعمال تتواصل مع الإلتزام التام بالمواصفات الفنية، وسرعة الإنجاز فى التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.



حملة مكبرة بالمنشأة لتمهيد وفتح طرق بديلة