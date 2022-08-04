اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 05:28 م
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حفر 18 بئر مياه وإنشاء 2 محطة تحلية بقرى الشيخ زويد بشمال سيناء

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:49 م
حفر 18 بئر مياه وإنشاء 2 محطة تحلية بقرى الشيخ زويد بشمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم التعاقد مع احدى الشركات لحفر 18 بئر مياه بالقرى العائدة والتجمعات بنطاق مركز الشيخ زويد .

أضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم التعاقد مع شركة لإنشاء 2 محطة تحلية بقريتى الظهير وقبر عمير بمركز الشيخ زويد لتوفير مياه الشرب بسعة من 200 : 250 م مكعب يوميا.

وتابع اللواء  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  فى تصريحاته  بقوله "نسير فى إتجاه إعادة الحياة  للقرى العائدة من خلال تركيب المحولات  الكهربائية، ووسيتم طرح مسائل الكهرباء مع رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنه صدر قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بزيادة المبالغ المخصصة للكوارث من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه فى حالة الكوارث.


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الشيخ زويد

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