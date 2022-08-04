حالة نادرة.. ولادة جاموسة برأسين و5 أرجل فى قنا

قنا - صابر سعيد

شهدت قرية المراشدة التابعة للوقف شمال محافظ قنا، ولادة نادرة لجاموسة برأسين و5 أرجل ونفوقها بعد ساعات من ولادتها.

وقال علي البرشاوي، مزارع، إن ولادة الجاموسة تعثرت واستمرت لأكثر من ساعة ونصف، والجاموسة المولودة توفيت عقب الولادة وكان لها رأسين و5 أرجل.

وأوضح الدكتور جمال عويس، مدير الطب البيطري بالوقف، أن هذه الحالة نادرة من نوعها وقليلة الحدوث بين الحيوانات، واستعان المزارع به بعد أكثر من ساعة، ونفق العجل الصغير بسبب الوقت الكبير في الولادة التي تعثرت للغاية.